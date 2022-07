Buchautor

Alexander Gumz

Alexander Gumz, geboren 1974 in Berlin, ist Redakteur und Veranstalter des poesiefestival berlin, des Zebra Poetry Film Festivals und des KOOK e. V., Mitgründer der Literaturnacht HAM.LIT in Hamburg, der Lyriknacht "Teil der Bewegung" in Leipzig und Frankfurt/Main und des Literaturfests "Wortgarten" in der Uckermark. Für seine Gedichte erhielt er u. a. den Clemens-Brentano-Preis, Stipendien des Berliner Kultursenats und der Villa Aurora, Los Angeles. Zuletzt erschien sein Gedichtband "barbaren erwarten".