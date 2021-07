Buchautor

Albena Azmanova

Albena Azmanova ist außerordentliche Professorin für politische und soziale Theorie an der Brussels School of International Studies (BSIS) der Universität Kent. Sie studierte in Bulgarien, Frankreich und promovierte an der New School for Social Research in New York. Sie lehrte politische Theorie am Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) in Paris, bevor sie 2005 an die BSIS kam, wo sie die Programme Internationale Politische Ökonomie und Politische Strategie und Kommunikation leitet.