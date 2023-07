Buchautor

Aina Bestard

Aina Bestard, geboren 1981 auf Mallorca, ist Illustratorin und Textildesignerin. Ihr Großvater brachte ihr schon als Kind das Zeichnen bei. Nach ihrem Grafikdesign-Studium arbeitete sie für große Marken, heute illustriert sie am liebsten Kinderbücher. Ihre international erfolgreichen Bücher wurden in 13 Sprachen übersetzt. Wie alles begann wurde in Frankreich mit dem Prix Sorcière und in Deutschland mit dem EMYS-Sachbuchpreis ausgezeichnet.