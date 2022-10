Buchautor

Achim Bogdahn

Achim Bogdahn wurde 1965 in Erlangen geboren, wuchs in München auf und arbeitet als Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk/Bayern 2. Er hat in München, Berlin und Glasgow Evangelische Theologie studiert, war Sänger der Band Isar 12 (erschienen bei Trikont) und ist glühender Fan des TSV 1860 München (weswegen in seinem Pass hochoffiziell der Künstlername "Sechzig" steht). Er hat als Schauspieler gearbeitet ("Trautmann"), ist geprüfter Fußballschiedsrichter, er spricht ein bisschen Dänisch und er liebt es, mit dem Zug zu fahren. "Unter den Wolken" ist sein Debüt.