Abdouraham Waberi wurde 1965 im damaligen Französisch-Somaliland geboren und ist Angehöriger der Volksgruppe der Somali. 1985 ging er nach Frankreich, um an der Universität Caen und der Universität von Burgund in Dijon englische Literatur zu studieren. Waberi lebt als Englischlehrer in Caen und ist auch als Literaturkritiker , Literaturkonsultant des Pariser Verlagsfür afrikanische Literatur und Mitarbeiter von Le Monde diplomatique tätig.