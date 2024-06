Buchautor

Aaron Gebler

Aaron Gebler, geboren 1994 in Erkelenz und aufgewachsen in der Nähe von Greifswald, ist Akademischer Rat an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg am Seminar für Alte Geschichte. Zuvor war er an der Universität Leipzig als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig, wo er 2022 im Fach Alte Geschichte zur Bedeutung von Losverfahren im antiken Griechenland promoviert wurde.