Buchautor

A. E. Hotchner

A. E. Hotchner, geboren 1917 als Aaron Edward Hotchner in St. Louis, Missouri, gestorben 2020 in Westport, Connecticut, war ein amerikanischer Journalist und Autor. Er schrieb Drehbücher für Fernsehen und Film, Biografien von Weltstars wie Ernest Hemingway, Doris Day und Sophia Loren und mehrere Bücher mit Paul Newman, aber auch seine eigene Geschichte als Kind der Weltwirtschaftskrise, die unter dem Titel "Der König der Murmelspieler" in die Kinos kam. Mit "Die erstaunlichen Abenteuer des Aaron Broom" tauchte er noch einmal in jene turbulente Zeit ein.