Andreas Weiser

Nach dem Studium der Geschichte, Germanistik und Philosophie an der TU-Berlin ab 1983 Arbeit als freier Autor, Feature, Hörspiel- und Filmemacher bei den Sendern der ARD, Deutschlandradio, arte, der taz, und bei Geo. Parallel dazu immer professionell als Musiker (Perkussionist), Bandleader , Film- und Theatermusikkomponist tätig. Zahlreiche CD-Veröffentlichungen und Konzerttourneen im In- Und Ausland. Seit Mitte der achtziger Jahre nahezu jährlich mehrmonatige Aufenthalte in Brasilien. Zahlreiche Radiofeature, Reportagen und zwei abendfüllende Dokumentarfilme zu brasilianischen Themen.