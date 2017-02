+

+





Aktualisiert:15:15 Uhr mee ) - Viele Verlagshäuser müssen jahrelang kassierte VG-Wort-Tantiemen zurückzahlen. Einziger Ausweg: Urheber, denen das Geld zusteht, verzichten darauf. Seit Wochen flattern bei ihnen Schreiben ein, in denen Verlage um ein "Zeichen der Verbundenheit" bitten - darunter auch solche, deren Situation nicht unbedingt "alarmierend" ist. Kritiker monieren, dass die "Bettelbriefe" Druck auf Autoren ausüben.Nicht nur Kinderbuchautoren, auch andere Autoren dra-audio ) - Gespräch mit Thomas Fuchs (11:10 Min) dra ) - Welches sind die zehn "Vergessenen Nachrichten 2017? Welche Themen haben die Medien vernachlässigt? Die "Initiative Nachrichtenaufklärung" gibt die Top Ten jedes Jahr heraus - zusammen mit der Nachrichtenredaktion des DLF. Heute um 11 Uhr werden die Ergebnisse präsentiert. mdr ) - [sträwkcüR] fragt nach den Bedingungen der Nachrichtenproduktion, entblättert Vorgänge, schafft Transparenz und zeigt eine Art Schaltplan der Berichterstattung in den Medien. sp ) - ... und wer legt fest, was in der Zeitung steht? Wie Journalisten arbeiten, ist vielen Menschen nicht klar, deshalb vertrauen sie Medien nicht mehr. Dabei hat sie die Demokratie so dringend nötig. zeit ) - Das Weiße Haus hat eine Liste von 78 Terroranschlägen veröffentlicht, über die die Medien angeblich zu wenig berichtet haben. Das ist Quatsch und dient nur einem Zweck. rog ) - Donald Trumps Angriffe gegen die Medien und seine Abschottungspolitik bedrohen nicht nur die Freiheit in den USA. Gefährlich werden seine Äußerungen auch für Journalisten in Mexiko, die aus Angst um ihr Leben oft auch in das nördliche Nachbarland fliehen. Gefangen zwischen einem repressiven Staat, gewalttätigen Drogenhändlern und einem korrupten Justizsystem, bleiben sie vor allem in der ostmexikanischen Provinz Veracruz auf sich allein gestellt. dra ) - Kleine Reaktoren im Garten, Individualverkehr für alle und vielleicht auch Sozialismus als Lösung für Ungerechtigkeit - Joachim Radkau beschreibt, wie sich die Zukunftvisionen der Deutschen seit 1945 in Albträume verwandelten: ein ungewöhnlicher Blick auf die Geschichte.Liebe Leserin, lieber Leser,vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDresdner Video ) - Drei hochkant aufgestellte Linienbusse als "Monument" vor der Frauenkirche: Vor dem 72. Jahrestag der Zerstörung der Stadt hat der deutsch-syrische Künstler Manaf Halbouni eine solche Skulptur aufgestellt - und will damit bewusst ein "Zeichen für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit" setzen. dra ) - Mit den drei aufgestellten Busse will Manaf Halbouni an Krieg & Vertreibung in seiner Heimat erinnern & für den Frieden werben: als "Brücke zum Nahen Osten" ... tages ) - Hunderte protestieren & beschimpfen bei der Eröffnung am Dienstag /7.2.) Politiker als "Volksverräter". Der Oberbürgermeister erhielt Mordddrohungen ... dra-audio ) - Ein Gespräch mit Jochen Gerz (08:36 Min) zeit+videot ) - Das Gedenken an die Bombenangriffe wird von Rechten in Dresden seit jeher instrumentalisiert. In diesem Jahr löst eine Skulptur aggressive Auseinandersetzungen aus. Von Doreen Reinhard zdf via 3sat ) - Er ist der Meister der Neoklassik und Komponist: Max Richter. In Berlin stellte er gerade sein neues Album vor: "Three Worlds, Woolf Works", eine Hommage an die Schriftstellerin Virginia Woolf - und eigentlich ein Ballett. "Woolf Works" ist derzeit im Londoner Royal Opera House zu sehen. Am 8. Februar 2017 wird die effektvoll inszenierte Darbietung auch als Livestream in ausgewählte Kinos übertragen, zum Beispiel in Frankfurt am Main, Düsseldorf und Dresden.Musiktipp I Deutschlandradio Kultur - Ultraschall BerlinMusiktipp II WDR 3 - Jazz & World"Balafon-Blues und Gitarren-Grooves" Mit Thomas DaunMusiktipp III SWR2 - JetztMusikHörtipp I WDR 3 - HörspielHörtipp II HR 2 - "Diktate"Hörtipp III RBB kulturradio - Feature "Gefallener Engel" gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen rd ) - Allerlei