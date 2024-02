Paul Zsolnay Verlag, Wien 2024

ISBN 9783552073869, Gebunden, 224 Seiten, 23,00 EUR



Die Welt geht unter. Doch bis dahin arbeitet die Erzählerin in Elias Hirschls neuem Roman in der Content-Farm Smile Smile Inc. und schreibt sinnbefreite Listen-Artikel, die Clicks generieren sollen. (Nummer…

