dtv, München 2022

ISBN 9783423640978, Gebunden, 80 Seiten, 16,00 EUR



Mit Illustrationen von Rotraut Susanne Berner. Hier gruselt es sich besonders schön! Ein Brillenbär kommt nachts herein - was will der denn? Er ist so riesengroß, dass man sich fürchten kann im Dunkeln.…