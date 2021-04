Suhrkamp Verlag, Berlin 2021

ISBN 9783518429792, Gebunden, 231 Seiten, 22,00 EUR



"Kurzes Buch über Tobias" beschreibt in achtundvierzig Kapiteln das Leben des Schriftstellers, Pfarrers und Televangelisten Tobias Becker. Er wuchs in Niedersachsen auf und lebt in Berlin, spielt gern…