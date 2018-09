Tropen Verlag, Stuttgart 2018

ISBN 9783608503739, Gebunden, 346 Seiten, 20,00 EUR



Aus dem Englischen von Dorothee Merkel. New York, 1983. Als Peter Manyweathers in einer Bibliothek einen alten Brief entdeckt, weiß er noch nicht, dass er gerade das größte Abenteuer seines Lebens in…