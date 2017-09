Steidl Verlag, Göttingen 2017

ISBN 9783958292932, Gebunden, 128 Seiten, 14,00 EUR



"Die Idee war sehr einfach. Wir wollten ein langes Gespräch führen (und aufzeichnen), in derselben Weise, in der wir das im Laufe der Zeit in der Werkstatt in Behlendorf öfter getan hatten, wenn wir uns…