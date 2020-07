Literatur

Susanne Kerckhoff

Qui Miaojin

Juri Andruchowytsch

Belinda Cannone

Nana Kwame Adjei-Brenyah

Sachbuch

Kate Kirkpatrick

Michael Frey

Omri Boehm

Kassia St. Clair

Masha Gessen

Willkommen zu den besten Büchern des Monats! Sie wissen ja: Wenn Sie Ihre Bücher in unserem Buchladen bestellen, ist das nicht nur bequem für Sie, sondern auch hilfreich für den, der eine Provision bekommt.Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch perbetrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.Weitere Anregungen finden Sie in in "Vom Nachttisch geräumt" , der "Tagtigall" , dem "Fotolot" , in der "Mord und Ratschlag" , in unseren Büchern der Saison, den Notizen zu den jüngstenund in den älteren Bücherbriefen Ein BriefromanVerlag Das kulturelle Gedächtnis. 128 Seiten. 20 EuroAls "eine der wichtigsten Auseinandersetzungen mit deutscher Schuld" lobte Thea Dorn im Literarischen Quartett die "Berliner Briefe" der Autorin und einstigen Feuilletonchefin der, Susanne Kerckhoff. 1948 erschien die fiktive Korrespondenz zwischen einer jungen Berlinerin und ihrem jüdischen Jugendfreund aus Paris erstmals und wurde nun vom Verlag "Das kulturelle Gedächtnis" neu editiert. Imist Carsten Hueck überwältigt von dem moralischen Rigorismus diesereiner Deutschen nach Ende des Zweiten Weltkriegs und des: Klarsichtig prangert sie Mitläufertum und Scheinheiligkeit an, Verdrängung und Schuldabwehr. Bestechend wird für den Rezensenten diese Bestandsaufnahme durch das Bekenntnis der eigenen Zerrissenheit. Das am Ende der "überspannten Empörung"wird, erfüllt indes-Kritiker Hugo Velarde mit Trost. Dass die Neuauflage des Buches weder Leben und Werk der Autorin noch die Zeitumstände erläutert, kann Jens Bisky in derallerdings nicht verstehen. Und im Gespräch mit Alexander Moritz ärgert sich Ines Geipel über die jüngste Rezeption: "Die Schriftstellerin Susanne Kerckhoff aus Berlin wird gut gegendert, - weibliches Schreiben, Gefühle, ich weiß nicht was -, und völlig entpolitisiert." Für die bespricht Cornelia Geißler den Roman.RomanUlrike Helmer Verlag. 320 Seiten. 20 EuroQui Mioajins Roman ist im taiwanesischen Original bereitserschienenen und avancierte dort zum. Dem-Kritiker Christian Metz eröffnet der Text aber auch heute noch Denk- und Gefühlsräume. Die lesbische Autorin, die im Alter von 26 Jahren Selbstmord beging, veröffentlichte ihren Text zu einer Zeit, alsin Taiwan nochwaren. Erzählt wird von der jungen Lazi, die an einer Elite-Universität in Taipeh studiert, sich gegen die herrschende Homophobie auflehnt, obsessiv einer Mitstudentin verfällt und über ihr Innenleben in Tagebucheinträgen und Gesprächsprotokollen Auskunft gibt. Metz verfällt nicht nur der quecksilbrigen Heldin, sondern lobt auch Miaojins, die Anleihen aus dem französischen Film und aus der Liebestheorie verarbeitet. Im gefällt Axel Schock nicht nur die kühle Prosa der Autorin, sondern auch den zweiten Erzählstrang, in dem Miaojin von einem Krokodil erzählt, dasseine Andersartigkeit zu verbergen versucht.Parahistorischer RomanSuhrkamp Verlag. 299 Seiten. 23 EuroHymnisch und hochtönend preisen die KritikerInnen diesen Roman des ukrainischen Schriftstellers Juri Andruchowytsch: Als "würdigt Jörg Plath in derden "parahistorischen Roman", der ihm in losen Episoden von Verbrechern und Verrätern, von KGB-Agenten, Killern, Nationalisten und Spionen auserzählt: Zunächst in gewohnt überdrehten "Turboschwurbeleien" und akribisch festgehaltenen Gewaltexzessen, nach den ersten Geschichten jedoch zunehmend ernster, demontiert der Autor den ukrainischen, lobt Plath: Ein Buch, das, Historie und Mythologie aufs Geschickteste miteinander vereint, meint er. Auch-Kritiker Jörg Magenau bewundert, wie tollkühn der Autor in seinem "" "Schauermärchen" aus Hängen und Würgen, Vergewaltigen, Verbrennen und Ermorden mit YouTube-Videos, Zirkus und Magie mixt. Und in derbleibt Norbert Mappes-Niediek nicht selten das Lachen im Halse stecken bei der Lektüre der halb historisch belegten, halb fiktionalen, stets sarkastischen Geschichten über ukranische Antihelden: Die "freakigen" Ideen des Autors werden abgelöst durch dokumentierte Wehrmachtsmassaker und Folterszenen. Im bespricht Michael von Au den Roman.RomanEdition Converso. 256 Seiten. 22 EuroNur eine Besprechung hat dieser im französischen Original bereits 2009 erschienene Roman erst erhalten, aber es lohnt sich bestimmt, darauf hinzuweisen. Denn in Zeiten der immer lauter und hysterischer geführten Debatten erzählt die französische Schriftstellerin und Essayistin Belinda Cannone eine ganz- und mehr noch: Für den-Kritiker Alex Rühle ist Cannones an Hyperakusis leidender Held Jodel geradezu ein. Aber anders als Patrick Süskinds Held in "Das Parfum" ist Jodel ein "Melancholiker", der sich der Welt gern entzieht, fährt der Kritiker fort, der allein staunt, weil Cannone Geräusche so exzellent zu beschreiben vermag (Sex, geschildert von einem Hyperakustiker!). Dass die Figuren gelegentlich etwas "" wirken, verzeiht er angesichts dieses "originellen" und großartig übersetzten Plädoyers für das Öffnen der Ohren gern.StorysPenguin Verlag. 240 Seiten. 20 EuroIst das noch Fiktion oder schon Realität fragen sich die KritikerInnen nach der Lektüre von Nana Kwame Adjei-Brenyahs Kurzgeschichten-Debüt "Friday Black".-Rezensent Ingo Eisenbeiß erkennt sofort, wenn der aus Ghana stammende und in New York lehrende Autor hier das Land in einemversinken lässt, wenn ein kaufwütiger Mob am Black Friday die Malls stürmt undüber Leichen gehen und es sich auf ihnen gemütlich machen. Manches mag überdreht sein,ist das Debüt in jedem Fall, meint er. Auch-Kritiker Richard Kämmerlings macht die experimentelle Mischung aus "realistischer Beschreibung sozialer und rassistischer Diskriminierung mit Horror- und Splatterzutaten" die gegenwärtige Wut vieler amerikanischer Bürger nachvollziehbar. Dieses Buch trifft in Magengrube, Hirn und Herz, meint er.nennt Johannes Kaiser imdie Short Stories, etwa wenn ihm der Autor in zupackender, nichts beschönigender Sprache erzählt, wie ein weißer Vater fünf schwarzen Kindern die. Nur in dergerät Hanna Engelmeier die Mischung aus Dystopie und konsumkritischer Groteske ein wenig zu plakativ.Ein modernes LebenPiper Verlag. 528 Seiten. 25 EuroMan möchte es kaum glauben: Aber Kate Kirkpatricks Biografie von Simone de Beauvoir ist tatsächlich erst die zweite, die seit dem Tod der französischen Philosophin erschienen ist, und die erste, die auch die posthum veröffentlichen Tagebücher Beauvoirs miteinbezieht. Fürreicht das in derschon zur Lektüreempfehlung,-Kritikerin Claudia Mäder wird konkreter: Kirkpatrick schaffe dasder französischen Ikone, lobt sie. Dass Beauvoir sehr wohl eine eigenständige Denkerin war, die sich nicht im Feminismus erschöpfte und sich auch in Widerspruch zu Jean-Paul Sartres Philosophie setzte, kann ihr die britische Philosophin auf Grundlage bisher nicht ausgewerteter Schriften nachweisen. Eine kritischere Auseinandersetzung mit Beauvoirshätte dieser Biografie allerdings gut getan, ergänzt sie. In derlernt Marlen Hobrack bei Kirkpatrick, dass Beauvoirs Beziehung zu Sartre ihren feministischen Ansprüchen nicht entgegenstand, sondern dass scheinbare Widersprüche zwischen ihrem Lebensstil und ihren Thesen sich daraus ergeben, dass die Autorin sich sowohl als Frau als auchzugestand. Ein mutiges, "" Buch, dass "die Person Beauvoir in ihrer ganzen - zeittypischen, sozialen, geschlechtlichen - Widersprüchlichkeit mit deren philosophischen und literarischen Interessen" verbindet, meint Catherine Newmark imDer Kalte Krieg und die Neue Linke in der Bundesrepublik und den USAWallstein Verlag. 471 Seiten. 42 EuroDie 68er haben eine Vorgeschichte:. Teilweise waren das sogar ein und dieselben. Denn die 68erin Ulrike Meinhof war eher eine 58erin, geprägt vom Entstehen der "Neuen Linken" in der frühen Nachkriegszeit, die der Autor ins Zentrum seines Buches stellt. Keine Eruption kommt ohne Vorgeschichte, mag man einwenden, aber der Zeithistoriker Alexander Gallus bekennt in der, eine Menge aus Freys Buch (für das der Historiker übrigens mit dem Willy-Brandt-Sachbuchpreis ausgezeichnet wurde) gelernt zu haben: Die "Neue Linke" hatte sich erstmal aus der Konfrontation des Kalten Krieges lösen müssen, in der etwa in den Fünfzigern auch die Zeitschriftsteckte, das damalige das, in dem auch besagte Meinhof schrieb, nur leider stasi-finanziert. Aber es ist Gallus wichtig, mit Frey zu konstatieren, dass sich die Neue Linke nicht auf den Einfluss der Stasi reduzieren lässt - viel zu eigenständig war sie, und vor allem international viel zu vernetzt. Die Öffnung, die in der westlichen Demokratie möglich war, ermöglichte ihr, neue Themen zu entwickeln, etwa den. Ob die Neue Linke aber auch von der gesellschaftlichen Öffnung der sechziger Jahre profitierte, sich gewissermaßen in ihrer Rigidität und gescheitelten Strenge der damaligen Zeit lockern ließ, scheint Frey nicht zu interessieren: Er stelle den Beitrag der "Neuen Linken" vor allemdar, so Gallus.Eine UtopiePropyläen Verlag. 256 Seiten. 20 EuroSie ist schon sympathisch, diese Utopie, die sich der israelische Philosoph Omri Boehm als Lösung für den Nahost-Konflikt ausmalt: Boehm stellt sich eine "" vor, also ein föderales,. Realistischer als die alte Zweistaatenlösung sei die Idee allemal, meint Alexandra Föderl-Schmidt in der- und auch nicht neu: Boehms Vorschlag bezieht sich seiner philosophisch-politischen Logik von Kant ausgehend auf ein bereits 1977 durchdurchgesetztes Gesetz zur Autonomie palästinensischer Bürger, dessen Ursprung auf Theodor Herzl zurückgeht. Und warum Haifa? Weil dort ein gemeinsames Leben von Juden und Palästinensern schon lange praktiziert werde, liest Micha Brumlik in der, der Boehms "hoffnungsvoller Vision" die Erkenntnis verdankt, dass man nur außerhalb symbolischer Orte wie etwa Jerusalem zu einer lebbaren Lösung kommen kann. Das "wohl" zum Konflikt seit langem, meint er. "Klug", mutig und voller "" Einblicke meint auch-Kritiker Matthias Bertsch, der Boehms Kritik an Siedlungspolitik und Annexionsplänen der israelischen Regierung nachvollzieht und sich auch dessen Überlegung anschließt, ein, das Minderheiten und andere Völker unterdrücke, stehe Israel genauso wenig zu wie allen anderen Staaten. Sehr viel kritischer äußert sich in derAlan Posener, der in einem Leitartikel zur aktuellen Debatte nebenbei bemerkt, dass Boehms Buch weder auf hebräisch, noch auf arabisch erschienen ist und in der dortigen Debatte überhaupt keine Rolle spielt: An seiner Utopie wärmen sich offenbar. Imgibt es ein Interview mit Boehm zur israelischen Politik.Hoffmann und Campe Verlag. 416 Seiten. 26 EuroVor einigen Jahren hat Kassia St. Clair ein tolles Buch über die "Welt der Farben" vorgelegt, nun entführt sie uns in die "Welt der Stoffe" und-Kritikerin Gudrun Braunsberger folgt ihr gern auf die Reise in die Jahrtausende alte. Von Pelz über Damast bis Gore-Tex lernt die Kritikerin von der britischen Journalistin alles, was es über Stoffe zu wissen gilt - und mehr: "in der Geschichte der Stoffproduktion könne die Autorin schließen, versichert die Rezensentin, die hier etwa lernt, dass die Herstellung von Spitze durch Frauen in einigen Regionen Frankreichs und Flanderns zu Dienstboten-Mangel führte. Natürlich reist die Kritikerin mit der Autorin auch die Seidenstraße entlang, erfährt aber auch, wie mit der Baumwollproduktion die Profitgier einsetzte, die bis zur heutigen Fast Fashion führte. Wie St. Clair Fäden zwischen den einzelnenspinnt, findet die Braunsperger beeindruckend.Aufbau Verlag. 299 Seiten. 20 EuroEines der vielen Bücher, das von den KritikerInnen als "Buch der Stunde" empfohlen wird. Aber im Jahr derist es bestimmt interessant, Gessens Analyse der politischen Situation in den USA zu lesen. Dicht und stichhaltig nennt Sabine Adler imdas Buch, in dem die russisch-amerikanische Journalistin Autokratien im Allgemeinen und dasim Besonderen schildert, dessenebenso durchleuchtet wie die Hintermänner und anders als die Vielzahl von Trump-Büchern auch Ansätze zur Überwindung von Autokratie liefert. Dass die Erosion von Demokratie und Anstand lange vor Trump in Amerika stattgefunden hat, erfährt-Kritiker Matthias Kolb nicht zuletzt, wenn Gessen das System des "postkommunistischen Mafiastaats", wie es der ungarische Soziologe Bálint Magyar für sein Land beschrieben hat, als Blaupause heranzieht. Allein den Stilwechsel zwischen Analytikerin und Aktivistin nimmt er der Autorin übel.und Fußnotenreichtum hebt Marko Martin in derhervor, auch den Vergleich der Systeme Trump und Putin findet er instruktiv.