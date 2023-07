Buchautor

Yasmin Angoe

Yasmin Angoe ist Amerikanerin der ersten Generation aus Ghana, geboren und aufgewachsen in Nord-Virginia. Sie arbeitete fast zwanzig Jahren im Bildungswesen als Lehrerin für die Mittel- und Oberstufe. Derzeit arbeitet sie als Lektorin für Verlage und Autoren. Für "Echo der Gewalt" erhielt sie 2020 den Eleanor Taylor Bland Award for Emerging Writers of Color der Sisters in Crime.