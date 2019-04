Buchautor

Yambo Ouologuem

Yambo Ouologuem wurde 1940 als einziger Sohn einer aristokratischen malischen Familie in Bandiagara, der wichtigsten Stadt der Region Dogon (Teil der damaligen Kolonie Französisch-Sudan) geboren. Sein Vater war ein einflussreicher Grundbesitzer und Schulrat. 1960 ging er nach Paris und studierte am Lycée Henry IV Soziologie, Philosophie und Englisch. Von 1964 bis 1966 unterrichtete er am Lycée de Clarenton in einem Vorort von Paris, während er gleichzeitig ein Doktoratsstudium in Soziologie an der École normale supérieure belegte.

Sein Hauptwerk, der 1968 veröffentlichte Roman "Gebot der Gewalt", führte zu einer Kontroverse und akademischen Debatten aufgrund von Plagiatsbeschuldigungen: Ouologuem wurde vorgeworfen, einige Passagen aus Graham Greenes "Schlachtfeld des Lebens" und dem französischen Roman "Der letzte der Gerechten" von André Schwarz-Bart abgeschrieben zu haben. Nach einer gerichtlichen Klage von Greene wurde das Buch in Frankreich verboten und erst im Jahr 2003 wieder neu aufgelegt. Ouologuem behauptete damals, dass er ursprünglich einige der umstrittenen Passagen zitiert habe, aber sein ursprüngliches Manuskript war nicht mehr verfügbar, um dies zu überprüfen. Er behauptete auch, dass er in einigen frühen Interviews offen davon gesprochen habe, die Abschnitte exzerpieren zu wollen, weswegen die Diskussion in Frankreich viel weniger kontrovers ausfiel. Seit 1977 trägt die englische Ausgabe den Hinweis, dass der Verlag die Verwendung von bestimmten Passagen auf den Seiten 54-56 aus dem Buch "Schlachtfeld des Lebens" von Greene anerkennt.

Im Jahr 1969 veröffentlichte er einen Band mit beißenden Essays unter dem Titel "Lettre à la France nègre". Der erotische Roman "Les mille et un bibles du sexe", den Ouologuem unter dem Pseudonym Utto Rodolph veröffentlichte, gibt die sexuellen Abenteuer von vier Franzosen in Frankreich und Afrika wieder. Nach der Kontroverse über "Das Gebot der Gewalt" kehrte Ouologuem in den späten siebziger Jahren nach Mali zurück. Bis 1984 war er Leiter eines Jugendzentrums in der Nähe von Mopti in Zentralmali, wo er eine Reihe von Lehrbüchern für Kinder herausbrachte. Seitdem, hieß es, führte er ein zurückgezogenes, der Religion gewidmetes Leben. Er starb 1940 in Bandiagara. (Wikipedia)