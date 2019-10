Buchautor

Wolfram Steinbeck

Wolfram Steinbeck, geboren 1945 in Hagen, studierte Musikwissenschaft, Philosophie und Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Bonn und der Universität Freiburg. 1988 ging er als Professor für Musikwissenschaft an die Universität Bonn. Von 2001 bis 2011 war er Inhaber des Lehrstuhls für Historische Musikwissenschaft an der Universität zu Köln, wo er heute noch tätig ist.