Buchautor

Wei Zhang

Wei Zhang wurde 1964 während der Kulturrevolution in Chongqing, VR China, geboren. Dort studierte sie Anglistik. Seit 1990 lebt sie in der Schweiz. 2007 erschien ihr Buch "Zwischen den Stühlen: Geschichten von Chinesinnen und Chinesen in der Schweiz". "Eine Mango für Mao" ist ihr erster Roman. Sie schreibt für das Feuilleton der NZZ, arbeitet daneben als Hochschuldozentin und gibt Kurse zu interkulturellen Themen.