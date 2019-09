Buchautor

Vitus Huber

Vitus Huber studierte Geschichte und Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaften an der Universität Bern und der Universitat de València. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität München und Gastwissenschaftler in Madrid, Mexiko-Stadt, Sevilla und Providence (RI) und Visiting Fellow an der Harvard University. Zur Zeit ist er Postdoc an der Abteilung für Neuere Geschichte der Universität Bern.