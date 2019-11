Buchautor

Valeska Gert

Valeska Gert, 1892 in Berlin geboren, war Kabarettistin, Schauspielerin und Begründerin der Tanzpantomime. 1933 musste sie emigrieren. Nach Aufenthalten in Manchester, Paris, Zürich und New York City kehrte sie 1947 nach Berlin zurück. Sie wurde mit dem Filmband in Gold geehrt und erhielt posthum einen Stern auf dem Walk of Fame des Kabaretts. Gert starb 1978 in Kampen auf Sylt.