Buchautor

Uta Gosmann

Uta Gosmann, geboren 1973 in Bochum, lebt nach Stationen in Calgary, Bonn, Buffalo, Guadeloupe, Berlin, Paris, Düsseldorf und Washington D.C. seit 2008 als Lyrikerin, Übersetzerin vor allem zeitgenössischer amerikanischer Lyrik und Psychoanalytikerin in New Haven in den USA. Neben Gedichten von Susan Howe oder Ellen Hinsey übersetzte sie vor allem Bücher der Nobelpreisträgerin Louise Glück (zuletzt: "Treue und edle Nacht", 2023). Seit 2017 erschienen eigene Gedichte in Zeitschriften wie manuskripte und Sinn und Form. Diese Gedichte führt nun ihr erster Gedichtband "Reise durchs Nimmerich" zusammen.