Buchautor

Ursula Ott

Ursula Ott, geboren 1963, ist Chefredakteurin des Magazins chrismon. Sie ist Absolventin der Deutschen Journalistenschule in München und arbeitete u.a. als Gerichtsreporterin bei der Frankfurter Rundschau, als Autorin und Kolumnistin bei der Woche, Brigitte und Sonntag aktuell sowie als freie Autorin für Radio und Fernsehen. Sie ist außerdem Autorin zahlreicher Sachbücher über Familie, Kinder und Gesellschaft. Ursula Ott lebt in Frankfurt am Main.