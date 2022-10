Buchautor

Ulrike Jänichen

Ulrike Jänichen ist in der Nähe von Dresden aufgewachsen. Sie absolvierte eine Buchbinderlehre in Weimar und ein Kunststudium in Halle/Saale. Dort lebt sie mit Mann und drei Kindern als freie Künstlerin und Illustratorin und betreute viele Jahre als Werkstattleiterin eine Schuldruckerei für Kinder.