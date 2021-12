Buchautor

Ulrich Scheibner

Ulrich Scheibner, geboren 1947, arbeitete zunächst in der Metallindustrie und der Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen. Nach dem Studium der Sozialarbeit in Frankfurt a. M. mit anschließenden Berufserfahrungen in der damaligen Fürsorgeerziehung und freiwilligen Erziehungshilfe übernahm er die Leitung von Bildungseinrichtungen für Jugendliche und Erwachsene. Nach mehrjähriger Tätigkeit wechselte er in das Verlagswesen und arbeitete in Lektoraten und als Verlagsleiter.