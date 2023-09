Buchautor

Tu Weiming

Tu Weiming, 1940 in Kunming, Provinz Yunnan, geboren, ist Dekan und Professor für Philosophie am Institut für fortgeschrittene Geisteswissenschaften an der Peking-Universität sowie Senior Fellow am Asia Center der Harvard-Universität. Er vertritt einen "Neuen Konfuzianismus" und verfasste mehr als 30 Werke in chinesischer und englischer Sprache. Sein programmatischer in viele Sprachen übersetzter Essay Menschsein lernen ist sein erstes Buch in deutscher Sprache.