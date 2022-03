Buchautor

Tom A. Rüsen

Tom A. Rüsen, geboren 1974, ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmensberater und Dozent. Er ist Geschäftsführender Direktor des Wittener Instituts für Familienunternehmen (WIFU) sowie Geschäftsführender Vorstand der WIFU-Stiftung. Rüsen lehrt als Honorarprofessor an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Witten/Herdecke und leitet dort den Weiterbildungsstudiengang Gesellschafterkompetenz. Darüber hinaus lehrt er an der Hochschule Luzern, der WWU Münster sowie im Rahmen der Executive Education der European School of Management and Technology auf Schloss Gracht.