Buchautor

Tobias Haufe

Tobias Haufe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Soziologie mit dem Schwerpunkt Gesellschaftsanalyse und sozialer Wandel. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Soziologie von Macht und Herrschaft sowie in der Soziologie der Gewalt. Haufe studierte an den Universitäten Bayreuth und Bielefeld und wurde mit einer Arbeit zum Gewaltgeschehen in alltäglichen Konfliktsituationen promoviert.