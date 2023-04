Buchautor

Tim Slessor

Tim Slessor, 1931 geboren, ist ein britischer Filmemacher, Moderator, Reisender und Autor. Bekannt wurde er als Chronist und Kameraassistent für die Oxford- und Cambridge-Fernost-Expedition 1955/1956 von London nach Singapur. Nach seinem Abschluss in Geografie an der Universität Cambridge trat er 1957 in die BBC ein und arbeitete mehr als fünf Jahrzehnte lang für die BBC. Slessor drehte Dokumentarfilme auf der ganzen Welt und wurde mit dem Peabody Award ausgezeichnet. Nach Beendigung seiner BBC-Karriere wandte er sich dem freiberuflichen Schreiben zu, u.a. für National Geographic.