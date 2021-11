Buchautor

Tim Flach

Tim Flach, geboren 1958 in London, studierte am Central St. Martin's College of Art and Design, wo er seine Leidenschaft für Fotografie entdeckte. Er arbeitet als freier Fotograf und erhielt zahlreiche Preise und Einzelausstellungen. Bei Knesebeck erschienen von ihm die Bände Equus, Hunde, Ganz Nah und In Gefahr.