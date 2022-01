Buchautor

Thomas Savage

Thomas Savage wurde 1915 in Salt Lake City geboren. Er studierte an der University von Montana, war Schriftsteller und Englischdozent, arbeitete aber auch u.a. als Ranchhelfer, Klempnergehilfe, Schweißer, Versicherungssachverständiger. Sein Werk umfasst 13 Romane. "Die Gewalt der Hunde" wurde 1967 zum ersten Mal veröffentlicht und 2021 von Jane Campion für Netflix verfilmt; der Film hatte im September 2021 auf dem Filmfestival in Venedig Premiere, Jane Campion erhielt den Regiepreis. Savage starb 2003 in Virginia Beach.