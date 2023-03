Buchautor

Thomas Hertog

Thomas Hertog, geboren 1975, studierte Physik in Belgien. Anschließend promovierte er an der University of Cambridge bei Stephen Hawking. Nach Stationen an der University of Santa Barbara in Kalifornien, der Université Paris VII und dem Forschungszentrum CERN in Genf lehrt er nun theoretische Physik an der Universität von Löwen. 2018 veröffentlichte er mit Stephen Hawking den bahnbrechenden Aufsatz "A smooth exit from eternal inflation?". Thomas Hertog lebt in Löwen in Belgien.