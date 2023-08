Buchautor

Tatiana Tibuleac

Tatiana Țîbuleac, geboren 1978 in Chişinău in der heutigen Republik Moldawien, studierte Journalismus und Kommunikation. Sie arbeitete als Journalistin für Fernsehen und Zeitschriften sowie für UNICEF. Seit 2008 lebt sie als Schriftstellerin in Paris.