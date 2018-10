Buchautor

Tamar Tandaschwili

Tamar Tandaschwili, geboren 1973 in Tbilissi, Georgien, studierte Literaturwissenschaft und Psychologie, publiziert einen viel gelesenen Blog und arbeitet als Psychologin und Aktivistin, vor allem für Frauen und die Rechte sexueller Minderheiten. "Löwenzahnwirbelsturm in Orange" (Original 2016) ist ihr erster Roman in deutscher Übersetzung, 2017 erschien in Georgien "Materikon", das ebenfalls heftige Diskussionen auslöste.