Buchautor

Sylvan Müller

Sylvan Müller, geboren in Luzern, schloss 1994 die Ausbildung zum Fotografen ab. Er realisiert zahlreiche grosse Reportagen, unter anderem in Tschernobyl, der DDR, Äthiopien, Japan und Istanbul. 1996 gründet er mit zwei Freunden und seinem Bruder fabrik studios, deren Mitinhaber er bis 2011 ist. Heute ist Sylvan Müller wieder solo unterwegs, arbeitet an Projekten, die ihn bewegen, und lebt in diesen seine große Passion: das Essen und Trinken und die Geschichten, die es darüber zu erzählen gibt.