Buchautor

Su Tiqqun

Su Tiqqun, 1962 in Gera als Susanna Karina Habraschka geboren, studierte von 1981 bis 1985 Literatur und Geschichte an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Zwei Jahre unterrichtete sie an der "Roten Posa" in Sachsen-Anhalt, von 1987 bis 1990 war sie Internatsbetreuerin und Dozentin für Deutsch und Geschichte am Proseminar Naumburg. 1990 zog sie nach Berlin und fungierte bis 1997 als Weichensteller der Karrieren der Anderen im Kunsthaus Tacheles. Von 1994 bis 2010 war sie außerdem Weblayout, Co-Konzeptor, Gelsomina und Tournéebeobachter französischer Zirkusproduktionen. Seit 2003 schreibt sie Lyrik und Prosa.