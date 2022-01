Stanislav Aseyev, geboren 1989 in Donezk, Ukraine, ist Schriftsteller und Journalist. Im Juni 2017 wurde er wegen seiner kritischen Berichte über die Besetzung des Donbass von pro-russischen Separatisten der sogenannten Donezker Volksrepublik entführt, zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt und zwei Jahre in Isolationshaft gehalten, bevor er 2019 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs frei kam. Seit 2020 arbeitet er als Experte für die besetzten Gebiete des Donbass beim Ukrainischen Institut für die Zukunft (UIF) in Kiew.