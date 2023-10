Buchautor

Slavko Grum

Slavko Grum, geboren am 2. August 1901 in Šmartno bei Litija, heute Slowenien, gestorben am 3. August 1949 in Zagorje, aufgewachsen in Novo mesto. Ab 1919 ging Grum zum Medizinstudium nach Wien, lernte die Psychoanalyse kennen und wurde zum leidenschaftlichen Theater- und Kinogeher. Ein gutes Jahr später schrieb er seine ersten Theaterstücke, 1922 erschien erstmals ein Prosatext in der Literaturzeitschrift Ljubljanski zvon, ab 1925 folgten regelmäßige Veröffentlichungen in der Tageszeitung Jutro. Nach seiner Promotion 1926 nahm Grum die Arbeit als Arzt in Ljubljana auf, schrieb aber weiter sowohl Kurzprosa als auch Dramen.