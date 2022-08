Buchautor

Shon Faye

Shon Faye, geboren 1988 in Bristol, studierte Rechtswissenschaften und Anglistik. Sie engagierte sich für Amnesty International und Stonewall und war leitende Redakteurin bei Dazed. Ihre Texte sind u.a. erschienen im Guardian, bei Independent und Vice. 2021 startete Faye die viel beachtete Podcast-Serie Call Me Mother, in der sie bahnbrechende LGBTQ-Vorreiter:innen interviewt. Faye lebt in London.