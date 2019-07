Buchautor

Seymour M. Hersh

Seymour M. Hersh, 1937 in Chicago geboren, ist der profilierteste Aufdeckerjournalist der USA. Er arbeitete unter anderem für den New Yorker und die New York Times und schrieb Schlüsselartikel über den Umsturz in Chile, Watergate, die Kennedys, das Massaker von My Lai, die kriminellen Aktivitäten der CIA und vieles mehr.