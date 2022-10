Buchautor

Sebastian Kurz

Sebastian Kurz, geboren 1986, tritt im Alter von 24 Jahren als Integrationsstaatssekretär in die österreichische Bundesregierung ein und steigt drei Jahre später zum Außenminister auf. Am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 geht er auf Konfrontationskurs zur Willkommenspolitik und gilt mit seiner restriktiven Migrationspolitik bald als konservatives Gegenmodell zur deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zwei Jahre später wird er mit der "Neuen Volkspartei - Liste Sebastian Kurz" jüngster Regierungschef der Welt. Nach Ibiza-Affäre, Abwahl, Wiederwahl und Chat-Affäre verlässt er nach der Geburt seines Sohnes und nach über zehn Jahren in der Bundesregierung die Politik. Heute ist er als Unternehmer, Investor und Berater international tätig.