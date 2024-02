Buchautor

Sanaka Hiiragi

Sanaka Hiiragi wurde 1974 in der Präfektur Kagawa geboren und lebt heute in Tokio. Sie studierte in Kōbe Literaturwissenschaften und Japanisch als Fremdsprache. Sieben Jahre lang hat sie im Ausland Japanisch unterrichtet, bevor sie sich mehr und mehr dem Schreiben widmete. Ihr Debütroman "The Marriage-Hunting Dream Team" gewann den Konomy Hidden Gem Award. 2015 landete sie mit "The Mystery of Yanaka's Retro Camera Shop" einen großen Bestseller. Hiiragi liebt Kimonos, alte Fotoapparate und natürlich das Fotografieren selbst.