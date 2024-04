Buchautor

Sam Knight

Sam Knight wuchs in London auf. Nach seinem Abschluss an der Cambridge University und der Columbia Journalism School arbeitete er für die Times in New York und London. Als freier Journalist erschienen seine Artikel außerdem in Harper's, der Financial Times, dem New Yorker und dem Guardian. Heute ist er Mitarbeiter des New Yorker. Für seine journalistische Arbeit stand er auf der Shortlist für den Orwell Prize 2018.