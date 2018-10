Buchautor

Sabine Pannen

Sabine Pannen, geboren 1980, studierte Neuere und Neueste Geschichte und Kunstwissenschaft in Berlin und Kapstadt, 2008-2009 Mitarbeiterin beim SPD-Parteivorstand, danach assoziierte Doktorandin am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, 2017 Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin.