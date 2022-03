Buchautor

Ronny Grundig

Ronny Grundig, geboren 1990, studierte Geschichtswissenschaft und Sozialwissenschaften sowie Militärgeschichte und -soziologie in Erfurt und Potsdam. Seine Promotion an der Universität Potsdam entstand am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) im Rahmen des Graduiertenkollegs "Soziale Folgen des Wandels der Arbeitswelt". Derzeit arbeitet er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung "Regime des Sozialen" des ZZF an einem Projekt zur Gesellschaftsgeschichte des ostdeutschen Handwerks in der Transformationszeit (1980-2000).