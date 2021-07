Buchautor

Robert von Keudell

Robert von Keudell, geboren 1824 in Königsberg (Preußen), gestorben 25./26. April 1903 in Königsberg in der Neumark, war ein deutscher Diplomat. 1872 bis 1873 war er deutscher Gesandter an der Hohen Pforte in Konstantinopel. 1873 wurde er Gesandter beim Quirinal in Rom und - infolge einer Aufwertung der Gesandtschaft zur Botschaft ab 1876 - deutscher Botschafter in Italien (bis 1887). Als Mitglied der Freikonservativen Partei saß er 1871/72 und von 1890 bis 1893 im Deutschen Reichstag. Von 1870 bis 1872 und erneut von 1889 bis 1893 war er Mandatsträger im Preußischen Abgeordnetenhaus. Er war ein enger Freund des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck.