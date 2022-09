Buchautor

Robert Stripling

Robert Stripling, geboren 1989 in Berlin, lebt in Frankfurt am Main. Er studierte Philosophie und Kunstgeschichte und war Stipendiat der Prosawerkstatt des LCB 2017 und der Schreibwerkstatt der Jürgen Ponto-Stiftung 2018. Aufenthaltsstipendien durch den Hessischen Literaturrat in Münzenberg 2018 und durch das Herrenhaus Edenkoben 2019.