Buchautor

Reni Eddo-Lodge

Reni Eddo-Lodge, geboren 1989, ist eine britische Kolumnistin und Schriftstellerin, mit Schwerpunkt auf Feminismus und Rassismus. Eddo-Lodge, deren Mutter nigerianischer Abstammung ist, wuchs in London auf. Sie besuchte die St Anne's Catholic High School in Enfield. Im Jahr 2011 schloss sie an der University of Central Lancashire ihr Studium englischer Literatur ab. Als Freelancerjournalistin veröffentlichte Eddo-Lodge Beiträge in der New York Times, im Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, The Voice, BuzzFeed, Vice, i-D und in Dazed & Confused.