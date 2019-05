Renato Ciscneros

Buchautor

Renato Cisneros, geboren 1976 in Lima, Peru, studierte Kommunikationswissenschaften an der dortigen Universität sowie Journalismus an der Universität von Miami. Er schreibt regelmäßig Kolumnen für peruanische Zeitungen, arbeitet fürs Radio und das Fernsehen. 1999 veröffentlichte er einen Gedichtband, bevor er 2010 mit "Nunca confíes en mí" seinen ersten von inzwischen vier Romanen vorlegte. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in Madrid lebt Renato Cisneros gegenwärtig wieder in Lima.