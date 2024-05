Buchautor

Raquel Erdtmann

Raquel Erdtmann ist in Ost-Berlin geboren und aufgewachsen und studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main unter Peter Iden und Hans Hollmann. Seit ihrem Studium arbeitet sie als freie Theaterschauspielerin, Sprecherin, Illustratorin und Autorin. Sie ist Gerichtsreporterin für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Die Zeit. Eine Sammlung ihrer Gerichtsreportagen erschien 2019 unter dem Titel "Und ich würde es wieder tun". Im True-Crime-Podcast "Vor Gericht" spricht sie mit Marcus Roloff über die beeindruckendsten Fälle, die sie im Gerichtssaal erlebt hat.